Ученые РАН оценили состояние Черного моря после аварии танкеров

Ученые Института океанологии РАН заявили, что концентрация загрязняющих веществ в грунте и донных отложениях Черного моря сократилась на 50 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

В середине декабря 2024 года в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов. Суммарно танкеры перевозили более девяти тысяч тонн мазута.

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что из танкеров вытекло 40 процентов топлива. Мазут загрязнил десятки километров берега в Краснодарском крае. Для ликвидации последствий был создан федеральный оперативный штаб. Пострадавшие пляжи в Анапе планируется восстановить к лету 2026 года, загрязненный песок вывезут и заменят кварцевым.

В Институте океанологии РАН в марте организовали экспедицию по изучению последствий аварии, провели анализ проб из моря и пришли к выводу, что наибольшее загрязнение наблюдается именно в районе Анапы, а не в Керченском проливе. По оценке ученых, с момента аварии концентрация загрязняющих веществ в грунте пляжей, донных отложениях и придонных водах снизилась в среднем на 50 процентов.

По словам ученых, это связано как с естественным вымыванием и выветриванием загрязнителей, так и с активностью обитающих на дне и бактериальных организмов, которые способствуют очищению экосистем.

Анализ также показал, что через 2,5 месяца после аварии не произошло значительных изменений в естественном развитии бентоса - совокупности организмов, обитающих на дне. Ученые подчеркнули, что речь идет о ранней стадии восстановления экосистемы.

«Биомасса бентоса в затронутых районах в целом осталась на уровне средних значений для побережья при несколько пониженном видовом разнообразии», - подчеркнули исследователи РАН.

Начальник экспедиции Петр Завьялов сообщил, что такие результаты позволяют говорить о «в целом успешном» естественном восстановлении экосистемы. В то же время он подчеркнул, что окончательные выводы делать пока рано - потребуются дальнейшие работы по мониторингу состояния моря и берега.