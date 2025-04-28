У берегов Турции нашли запечатанную 1100-летнюю амфору

Подводные раскопки у побережья Каша, Анталья, привели к сенсационному открытию: археологи из Университета Акдениз нашли запечатанную амфору возрастом 1100 лет на затонувшем торговом судне. Об этом сообщили в информационном агенстве Turkiye today.

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Корабль, затонувший на глубине 45–50 метров у острова Бесми, вез оливковое масло из Газы, о чем свидетельствует типология амфор. Судно, вероятно, погибло в шторм, ударившись о скалу.

Оливки, как объясняет Ониз, были незаменимы для моряков: «В морской воде они становились съедобными за неделю и хранились месяцами». Это делало их основой рациона наряду с пшеницей и живыми животными, которых также перевозили на судах.

Интересно, что запечатанная амфора — уникальный «сейф времени», сохранивший груз тысячелетия. Ее содержимое может рассказать о кулинарных привычках или торговых практиках того времени.