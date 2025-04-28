Ученые вырастят кожу тираннозавра из древнего коллагена

Эксперты из нескольких британских компаний объявили о намерении воссоздать кожу тираннозавра. Основой для материала станет ДНК доисторического существа. Команда намерена объединить «творческие инновации, геномные технологии и передовую тканевую инженерию».

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В 1988 году в Монтане была найдена окаменелость тираннозавра рекса возрастом 80 миллионов лет. Из нее удалось извлечь фрагмент коллагена. Это был один из наиболее полных образцов – в нем даже сохранились белки крови.

Ученые намерены использовать этот фрагмент, чтобы искусственно воссоздать полноразмерную коллагеновую последовательность динозавра. Затем они внедрят генетический материал в клетки кожи и вырастят ее в лаборатории.

В конечном итоге эксперты надеются получить материал, генетически и структурно идентичный натуральной коже. Такая технология может стать альтернативой традиционному производству кожи. Этот процесс связан с вырубкой лесов и использованием токсичных веществ, таких как хром.

Кожа тираннозавра будет полностью биоразлагаемой. При этом она будет обладать долговечностью и износостойкостью.

Это не первый эксперимент такого рода. В 2023 году ученые вырастили в лабораторных условиях мясо мамонта и приготовили доисторические фрикадельки. Для этого они взяли последовательность ДНК из мышечного белка мамонта и заполнили пробелы кодом, полученным от слона. Затем последовательность поместили в стволовые клетки овцы, которые начали размножаться. Впрочем, попробовать получившиеся фрикадельки ученые не рискнули, сообщает The Daily Mail.

Ранее стало известно, что ученые «воскресили» ужасных волков. Эти хищники исчезли около 12-13 тысяч лет назад. Они были массивнее современных волков и обладали большей силой укуса. Ученым удалось добиться рождения двух детенышей. Сейчас им около полугода.