Сбой зафиксирован в работе оператора T2

Сбой произошел в работе оператора сотовой связи T2. Об этом сообщает сервис "СБОЙ.РФ – Мониторинг сбоев".

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За последние 30 минут в сервис поступило 112 жалоб на работу оператора. Отмечается, что в течение последних суток неполадки отмечали жители Тверской области (30%), Москвы (23%), Нижегородской области, Санкт-Петербурга (по 8%) и других регионов.

Ранее сбой произошел в работе сервисов Т-Банка. В основном жалобы поступали от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Челябинской области и Краснодарского края. Спустя время работа сервисов была восстановлена.

Как отмечала пресс-служба финансовой организации, у некоторых клиентов могли возникнуть трудности с проведением операций в мобильном приложении. Эту проблему оперативно устранили.