Эксперты рассказали, как максимально сохранить «здоровье» аккумулятора смартфона
Чтобы ваш смартфон служил дольше, важно беречь аккумулятор. Вот основные советы.
Не держите телефон долго разряженным или полностью заряженным. Аккумуляторы испытывают стресс на крайних значениях заряда, что ускоряет их износ. Старайтесь поддерживать заряд в пределах 20–80%.
При этом стоит ограничить зарядку до 80%, если хотите продлить срок службы батареи. Многие современные телефоны позволяют включить такую настройку в меню батареи. Не бойтесь частой подзарядки. Вредны не сами подключения к зарядке, а полные циклы разрядки-зарядки.
Избегайте перегрева и переохлаждения. Идеальная температура работы смартфона — 16–22 °C. При нагреве выше 35 °C возрастает риск повреждения батареи. Не используйте телефон во время зарядки, особенно когда заряд уже выше 70% — это провоцирует нагрев.
Откажитесь от беспроводной зарядки, если хотите сберечь аккумулятор: она греет устройство сильнее обычной проводной. Играйте в тяжелые игры только на мощных устройствах. Сильный нагрев при нагрузке вредит батарее.
Также будет полезно устанавливать обновления системы — они часто содержат оптимизации для энергопотребления. Если аккумулятор заметно деградировал, лучше заменить его у официального производителя, а не сразу менять весь телефон.