Как максимально сохранить «здоровье» аккумулятора смартфона

Чтобы ваш смартфон служил дольше, важно беречь аккумулятор. Вот основные советы.

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Не держите телефон долго разряженным или полностью заряженным. Аккумуляторы испытывают стресс на крайних значениях заряда, что ускоряет их износ. Старайтесь поддерживать заряд в пределах 20–80%.

При этом стоит ограничить зарядку до 80%, если хотите продлить срок службы батареи. Многие современные телефоны позволяют включить такую настройку в меню батареи. Не бойтесь частой подзарядки. Вредны не сами подключения к зарядке, а полные циклы разрядки-зарядки.

Избегайте перегрева и переохлаждения. Идеальная температура работы смартфона — 16–22 °C. При нагреве выше 35 °C возрастает риск повреждения батареи. Не используйте телефон во время зарядки, особенно когда заряд уже выше 70% — это провоцирует нагрев.

Откажитесь от беспроводной зарядки, если хотите сберечь аккумулятор: она греет устройство сильнее обычной проводной. Играйте в тяжелые игры только на мощных устройствах. Сильный нагрев при нагрузке вредит батарее.

Также будет полезно устанавливать обновления системы — они часто содержат оптимизации для энергопотребления. Если аккумулятор заметно деградировал, лучше заменить его у официального производителя, а не сразу менять весь телефон.