Разработаны сверхтонкие золотые пленки для гибких дисплеев

Группа российских ученых из Сибири и Дальнего Востока разработала метод, позволяющий создавать сверхтонкие золотые пленки толщиной около 5 нанометров при комнатной температуре.

Материал перспективен для создания гибких дисплеев в электронике и прозрачных солнечных панелей, сообщили в пресс-службе Института теплофизики СО РАН, который руководит проектом.

"В основе технологии лежит импульсное лазерное осаждение в разряженной атмосфере. Благодаря тщательно подобранным параметрам давления и энергии лазерного импульса, достигается управляемое распределение энергии золотых атомов, что и позволяет создать непрерывную проводящую пленку", - говорится в сообщении.

Главное технологическое преимущество разработанной методики - ее совместимость с существующими производственными процессами. В отличие от традиционных решений, где требуются сложные многослойные конструкции и чувствительные условия, данный метод прост в реализации, масштабируем, и не требует использования редких или токсичных материалов. Кроме этого, пленка сохраняет свои свойства на различных типах подложек, включая кремний и кварц, а также проявляет термическую стабильность. Это открывает дорогу к внедрению материала в многослойные и гибридные структуры современной электроники, включая гибкие дисплеи, прозрачные солнечные панели, нейроинтерфейсы и сенсорные системы.

Технологию разработала группа ученых из Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова, Новосибирского государственного университета, Института автоматики и процессов управления ДВО РАН и Дальневосточного федерального университета. Исследование поддержано Российским научным фондом и опубликовано в журнале Applied Surface Science.