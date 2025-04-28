Пользователям не понравился первый за 10 лет редизайн плеера YouTube

YouTube впервые за более чем 10 лет проводит масштабный редизайн видеоплеера. В настоящее время только небольшая группа пользователей может увидеть изменения в рамках тестирования.

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В новом плеере используется стиль Material Design 3, благодаря которому элементы управления выглядят более современно и чисто. Каждая кнопка, например "Воспроизведение" или "Настройки", теперь находится внутри небольшой области в форме капсулы, что делает плеер “более простым и удобным в использовании”.

Одно из главных изменений - регулятор громкости. Раньше он находился в левом нижнем углу, а теперь переместился в правый нижний угол. Вместо горизонтальной полосы при нажатии теперь отображается вертикальный ползунок. Некоторые пользователи недовольны тем, что старое сочетание клавиш (клавиши со стрелками для регулировки громкости) больше не работает. Кому-то не нравится дизайн в целом.

YouTube заявляет, что прислушивается к отзывам пользователей на этом этапе тестирования и может внести дополнительные изменения до полного запуска.