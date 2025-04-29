Названо лучшее время для наблюдения за звездами

Новолуние 27 мая, когда Луна перестанет быть видимой, станет лучшим временем в месяце для наблюдения за звездами, метеорными потоками и объектами глубокого космоса.

Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) со ссылкой на прогноз сотрудников обсерватории "Вега", находящейся в вузе.

"27 мая Луна перестанет быть видимой, наступит новолуние, освещенная сторона Луны будет обращена от Земли. Это лучшее время для наблюдения за звездами, метеорными потоками и объектами глубокого космоса, так как свет Луны не будет засвечивать небесный свод. Некоторые такие объекты можно пытаться увидеть в мае", - рассказали в пресс-службе.

Среди объектов, которые можно будет увидеть, яркая галактика Андромеды, которая будет видна в северном полушарии. По словам астрономов, ее можно наблюдать и невооруженным глазом.

"Если использовать еще и телескоп, то можно будет различить спиральные рукава и яркие центры в этой туманности. Найти эту туманность легко - она находится на середине расстояния между созвездием Кассиопея (по графике как буква W) и созвездием Большой Медведицы", - отметили в обсерватории.

Также в мае можно будет увидеть туманность Ориона. Это очень протяженное созвездие, и его легко отыскать по линии из трех ярких звезд - пояса Ориона.