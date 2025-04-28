Lenovo начала активнее продавать ноутбуки с Linux

Lenovo начала активнее продвигать ноутбуки с предустановленными дистрибутивами Linux, снижая их стоимость для покупателей.

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Как заметили пользователи Reddit, в США и Канаде при выборе Fedora или Ubuntu на некоторых моделях ThinkPad X1 Carbon цена устройства снижается на $140.

На официальном сайте Lenovo можно выбрать операционную систему при заказе. Разница в цене заметна, но такая опция доступна не для всех серий — например, некоторые модели ThinkPad, Yoga, Legion и LOQ не позволяют отказаться от Windows.

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Чтобы быстро найти устройства с Linux, достаточно применить фильтр «Operating System» в разделе характеристик на сайте компании. Этот фильтр работает как для американского, так и для некоторых других региональных магазинов Lenovo.

Ранее схожую практику применяла и Dell, однако в её случае покупка ноутбуков с Ubuntu не приводила к снижению цены. Подход Lenovo позволяет сэкономить и обойти «налог на Windows», который традиционно заложен в стоимость большинства ноутбуков на рынке.