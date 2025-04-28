В аэропорту Санкт-Петербурга сняли ограничения на полеты самолетов

В 09:30 по московскому времени в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) были сняты ограничения на полеты воздушных судов (ВС), сообщили в пресс-службе Росавиации.

Целью ограничений было обеспечение безопасности полетов гражданских ВС, уточнили в ведомстве.

Во время действия ограничений 17 самолетов, которые летели в Пулково, были отправлены на запасные аэродромы.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что это является приоритетом.