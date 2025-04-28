Nothing Phone (3a) научился снимать 4K-видео

Nothing выпустила обновление для телефонов Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Pro, добавив несколько новых функций и улучшений, основанных на отзывах пользователей. Одним из самых значительных дополнений стала поддержка записи видео в формате 4K для камер телеобъектива и перископа.

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Также появилась новая функция Privacy Space. Для дополнительной безопасности можно даже установить отдельный пароль для этого пространства и блокировщика приложений.

В обновлении также появился менеджер точек доступа, позволяющий видеть и контролировать, какие устройства подключены к, как можно понять, точке доступа вашего телефона. Качество камеры также было улучшено: селфи стали более четкими, детализация лица улучшилась, а цвета стали более естественными, пишут пользователи. Также были улучшены проблемы с яркостью и мерцанием телекамеры в условиях низкой освещенности.

Кроме того, обновление включает апрельское обновление безопасности Android и общие исправления ошибок. Оно будет поэтапно распространяться среди пользователей в ближайшее время.