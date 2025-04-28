Samsung Galaxy S25 Edge будет тоньше, чем ожидалось

Инсайдер Anthony, известный своими утечками о продукции Samsung, раскрыл новые детали о грядущих устройствах компании.

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По его данным, южнокорейский производитель решил сделать корпуса своих флагманов еще тоньше, чем планировалось ранее.

Так, Galaxy S25 Edge получит корпус толщиной всего 5,8 мм вместо ожидаемых 6,2 мм. Это сделает его самым тонким смартфоном в истории Samsung. Переработке подвергся и складной флагман Galaxy Z Fold: его толщина в сложенном состоянии составит 8,2 мм вместо ранее обсуждавшихся 9,5 мм.

Изменения затронут и более доступную раскладушку Galaxy Z Flip 7. Хотя точные параметры пока не названы, известно, что новинка будет тоньше нынешней модели, которая имеет толщину 14,9 мм.

Анонсы этих устройств ожидаются в ближайшие месяцы. Samsung делает ставку на изящество и удобство в использовании, продолжая тренд на сверхтонкие флагманы.