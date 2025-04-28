Honor 400 получит сверхъяркий экран

В Сети появились подробности о смартфоне HONOR 400, который скоро дебютирует в Европе.

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Новинка получит 6,55-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и рекордной пиковой яркостью до 5000 нит. Также панель будет поддерживать функции заботы о зрении, такие как динамическое затемнение и ИИ-режимы ночного отображения.

Устройство оснастят чипсетом Snapdragon 7 Gen 3 и аккумулятором на 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. За фото отвечает основная камера на 200 Мп с оптической стабилизацией, дополненная 12-Мп ультрашириком и фронталкой на 50 Мп.

HONOR 400 будет работать на базе Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0 и получит встроенные ИИ-функции: AI Summary, AI Subtitles и AI Recorder. Также ожидается наличие NFC, стереодинамиков, защиты IP65 и встроенного в экран сканера отпечатков пальцев.

В Европе модель 8/512 ГБ оценили в €468,89. Старт продаж ожидается вскоре после китайского релиза в мае.