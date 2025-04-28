Смартфон Oppo K13 5G раскупили за несколько часов

Oppo K13 5G дебютировал в Индии 25 апреля и буквально за несколько часов полностью исчез с полок Flipkart.

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Смартфон стал самым продаваемым устройством в категории до 20 000 рупий, сочетая привлекательную цену и премиальные характеристики. Следующая волна продаж начнется 1 мая.

Новинка получила 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. За производительность отвечает чип Snapdragon 6 Gen 4 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ.

Основная камера на 50 Мп дополнена 2-Мп сенсором, а для селфи предусмотрена 16-Мп фронталка.

Oppo K13 5G оснастили аккумулятором на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Смартфон работает на Android 15 с оболочкой ColorOS 15, поддерживает защиту IP65, оснащен стереодинамиками, сканером отпечатков в экране и ИК-портом. Цена модели стартует от 17 999 рупий.