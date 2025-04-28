Питьевая вода во всем мире заражена опасными веществами PFAS

Перфторированные органические соединения (PFAS) выявлены в подавляющем большинстве мировых источников питьевой воды. К такому выводу пришли учёные, проанализировавшие данные научных исследований.

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Согласно докладам экологов, при проверке водопроводной воды в Китае и Великобритании PFAS присутствовали в 99 % образцов. Загрязнение охватывает и бутилированную продукцию: 63 % проб, взятых в 15 государствах, содержали опасные перфторированные органические соединения.

Профессор Стюарт Харрад в беседе с «ТАСС» охарактеризовал ситуацию как глобальный экологический кризис, упомянув доступные способы минимизации рисков — кипячение и использование бытовых фильтров.

Специалисты предостерегают: PFAS обладают свойством аккумулироваться в тканях живых организмов, провоцируя дисфункцию щитовидной железы, репродуктивные нарушения и онкологические заболевания.

Группа PFAS объединяет около 9 000 синтетических соединений, активно применяемых с середины XX века благодаря устойчивости к высоким температурам и способности отталкивать жидкости. Их используют при производстве антипригарных покрытий, пены для огнетушителей, упаковочных материалов, текстиля, косметики и даже детских товаров. Химическая стабильность этих веществ превращает их в «вечных» загрязнителей экосистем.

Основным каналом распространения PFAS остается вода. В США Агентство по охране окружающей среды (EPA) публикует интерактивную карту, демонстрирующую катастрофические масштабы заражения. Как отмечалось в материале The Guardian, реальная концентрация токсинов в воде может многократно превышать официальные данные — существующие методики EPA выявляют лишь 30 видов соединений, игнорируя тысячи других вариантов.

Производители, между тем, модифицируют формулы PFAS, заменяя запрещённые компоненты новыми модификациями. Экологи признают: скорость развития химической индустрии делает регулирование практически бессильным, позволяя «вечным» токсинам проникать во все сферы человеческой жизни.