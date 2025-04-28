Человеческие массовые переселения навсегда изменили геном дрожжей

Американские ученые из Университета Джорджии раскрыли неожиданную генетическую связь между дикими и одомашненными дрожжами, проследив их совместную историю с человечеством на протяжении тысячелетий. Исследование опубликовано в научном журнале Molecular Ecology (MolEco).

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Анализируя образцы коры деревьев из разных регионов мира, включая юго-восток США, специалисты обнаружили, что разделение популяций дрожжей совпало с последним ледниковым периодом.

"Мы ожидали найти древние различия, но оказалось, что расхождение произошло именно тогда, когда люди начали заниматься сельским хозяйством", — пояснила ведущий автор исследования Жаклин Пенья.

Особый интерес вызвало неожиданное сходство между дрожжами с юга США и винодельческих регионов Южной Европы. Ученые связывают это с событиями середины XIX века, когда для борьбы с виноградной филлоксерой европейцы массово завозили американские лозы.

Оказалось, что "дрожжи-путешественники" незаметно пересекли Атлантику вместе с растениями и адаптировались к новым условиям. Исследование подчеркивает необходимость более внимательного отношения к микробиологическим последствиям человеческой деятельности, особенно в эпоху глобализации.