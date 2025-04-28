Ученые раскрыли тайну аномального подъема Южной Африки

Немецкие ученые из Боннского университета обнаружили неожиданную причину подъема земной поверхности в Южной Африке. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Geophysical Research: Solid Earth (JGRSE).

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Команда выяснила, что регион поднимается на 2–6 мм в год вследствие масштабной потери воды. Долгое время подъем южноафриканского субконтинента объясняли гипотетическим мантийным плюмом — восходящим потоком горячего вещества из глубин Земли. Однако анализ данных GPS-станций за 2012–2020 годы показал четкую корреляцию между подъемом суши и периодами засух.

Специалисты использовали три независимых метода: изменения гравитационного поля Земли, гидрологические модели высокого разрешения и показания спутниковой навигации. Все они подтвердили, что уменьшение массы воды в почве и водоносных слоях приводит к «вспучиванию» земной коры — подобно тому, как сжатый пенопласт расправляется после снятия нагрузки.

По словам авторов исследования, открытие позволит мониторить засухи с помощью дешевых GPS-датчиков вместо дорогих спутниковых систем, контролировать запасы грунтовых вод, критически важных для сельского хозяйства и питьевого снабжения, а также прогнозировать последствия климатических изменений.