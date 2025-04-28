Huawei разрабатывает ИИ-чип, который бросит вызов Nvidia

Компания Huawei готовится к тестированию нового процессора для обучения искусственного интеллекта Ascend 910D. В компании возлагают надежды на то, что этот чип сможет частично заменить на внутреннем китайском рынке высокопроизводительные решения американского техногиганта Nvidia. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

По информации источников, Huawei уже проводит переговоры с китайскими технологическими компаниями относительно испытаний нового ИИ-процессора. Ожидается, что первые образцы чипа будут доступны для проверки уже в конце мая. Разработка находится на ранней стадии, и для полной оценки его производительности потребуется проведение серии тестов. Тем не менее, в Huawei рассчитывают, что Ascend 910D превзойдет по возможностям чип Nvidia H100, широко применяемый для обучения ИИ-систем.

Это развитие происходит на фоне ужесточения экспортных ограничений США на поставки в Китай передовых чипов Nvidia, таких как модель H20. Эти ограничения создали дополнительные возможности для Huawei и других местных производителей, которые, несмотря на санкции, продолжают укреплять позиции Китая в полупроводниковой отрасли. Huawei стала одним из лидеров в создании отечественных аналогов чипов Nvidia и ранее продемонстрировала способность обходить американские ограничения, выпустив флагманский смартфон Mate 60 на базе китайского процессора. Презентация этого устройства в 2023 году, совпавшая с визитом в Китай тогдашнего министра торговли США Джины Раймондо, вызвала значительное беспокойство в Вашингтоне.

В текущем году Huawei планирует поставить более 800 000 чипов Ascend предыдущих поколений (модели 910B и 910C) крупным государственным телекоммуникационным компаниям и частным разработчикам ИИ, включая ByteDance, владельца платформы TikTok. После введения ограничений на поставки Nvidia H20, некоторые из этих клиентов уже обсуждают возможность увеличения объемов заказов на версию Ascend 910C.

Хотя китайские чипы по отдельности пока могут отставать от западных аналогов на несколько лет, Huawei и другие местные производители активно ищут пути повышения общей производительности систем, например, путем объединения множества чипов. В качестве примера приводится представленная в апреле вычислительная система CloudMatrix 384, которая, по мнению аналитиков, в определенных задачах может даже превосходить флагманские решения Nvidia, несмотря на потенциально более высокое энергопотребление.

Как отмечают эксперты, даже если производительность отдельно взятого графического процессора Huawei уступает новейшим моделям Nvidia, общее количество используемых в системе чипов может компенсировать этот разрыв. Аналитики также признают наличие проблем с энергоэффективностью, но считают, что для текущих приоритетов Китая они не являются критичными.