Бюджетные ноутбуки Chromebook получили поддержку Snapdragon X Plus

Chromebook могут стать заметно мощнее благодаря новым процессорам Qualcomm Snapdragon X Plus, сообщает The Verge. Согласно данным из репозитория Chromium, куда вносятся изменения для ChromeOS, разработчики добавили поддержку чипа X1P42100 — это кодовое название Snapdragon X Plus.

Snapdragon X Plus — не топовый чип Qualcomm, как Snapdragon X Elite, используемый в продвинутых ноутбуках с Windows 11, но он обеспечивает 45 TOPS (тера операций в секунду) для задач искусственного интеллекта. Предыдущие Chromebook на чипах Qualcomm, такие как Snapdragon 7c, уступали в производительности, хотя и предлагали отличное время работы от батареи. Новый процессор обещает устранить этот недостаток, обеспечивая баланс мощности и энергоэффективности.

Разработка может привести к появлению Chromebook, сравнимых по производительности с современными Windows-ноутбуками, такими как Surface Pro 11. Эксперты предполагают, что такие устройства появятся в 2025 году.