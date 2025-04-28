NASA начало тестировать перчатки скафандров в очень холодной «коробке»

NASA готовится к миссии Artemis 3, запланированной на 2027 год, и разрабатывает новые перчатки и ботинки для астронавтов, которые выдержат суровые условия лунного южного полюса.

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Температуры в постоянно затененных регионах Луны могут опускаться до -223°C, что требует особой защиты для работы с холодными поверхностями и инструментами. Тестирование проводится в криогенной камере CITADEL в Лаборатории реактивного движения NASA. Камера имитирует лунные условия, включая низкие температуры и реголит — лунный грунт, который добавляют для проверки износа материалов. Вместо реальных астронавтов используются манекены с системами, имитирующими кровоток, и датчиками для измерения тепла. Текущие перчатки, используемые на МКС, не прошли тесты, показав недостаточную теплоизоляцию. Результаты по ботинкам еще анализируются.

Новые скафандры AxEMU, разработанные Axiom Space совместно с Prada, обещают большую мобильность и защиту. Тесты помогут определить, как долго астронавты смогут работать в экстремальном холоде, и улучшить дизайн экипировки.