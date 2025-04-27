Intel анонсировала выход первого процессора Panther Lake в 2025 году

Компания Intel подтвердила информацию, что планирует выпустить свой первый процессор Panther Lake до конца 2025 года, а остальные процессоры этой серии появятся в первом квартале 2026.

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Директор по продуктам Intel Мишель Джонстон Холтхаус заявила во время квартального отчёта о прибыли, что процессоры Panther Lake отличаются «превосходной производительностью и ценой», и, как ожидается, получат признание пользователей.

К настоящему времени были представлены три модели из серии Panther Lake с различными техническими характеристиками:

4P + 0E + 4LPE + 4 Xe3;



4P + 8E + 4LPE + 12 Xe3;



4P + 8E + 4LPE + 4 Xe3.

При этом ведущим претендентом на выход в этом году является 16-ядерная модель с мощным графическим ядром 12 Xe3. Intel планирует придерживаться своей традиционной концепции запуска и начинать серию анонсов с самой производительной модели.