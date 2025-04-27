Ученые совершили прорыв в создании защиты от смертоносных филовирусов

Американские ученые из Военного института Уолтера Рида и других научных центров провели масштабное исследование, чтобы выяснить, может ли существующая вакцина против Эболы защитить от других опасных филовирусов. Исследование опубликовано в научном журнале Science Translational Medicine (STM).

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Филовирусы, включая печально известные Эболу и Марбург, относятся к числу самых смертоносных патогенов. Их вспышки сопровождаются показателями смертности до 88%, а эффективных методов лечения до сих пор крайне мало. Две существующие вакцины разработаны исключительно против вируса Эбола, что оставляет уязвимость перед другими членами этого опасного семейства.

Ученые протестировали двухкомпонентную вакцину Janssen Ebola на 583 добровольцах из шести стран. Препарат показал высокую эффективность против Эболы, но оказался практически бесполезен против родственных вирусов, включая Судан, Бундибугио и Марбург. Аналогичные результаты продемонстрировали анализы крови переболевших эболавирусом Бундибугио.

«Наши результаты ясно показывают, что для полноценной защиты от филовирусов нужна принципиально новая вакцина», — заявила ведущий автор исследования доктор Темби Мдлули.

Ученые отмечают, что разработка такого препарата осложняется древним происхождением этих вирусов и их способностью преодолевать межвидовые барьеры.

Несмотря на неутешительные результаты, исследование позволило лучше понять механизмы иммунного ответа на филовирусы и определило направления для создания универсальной вакцины.