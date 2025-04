Археологи нашли в Мегиддо следы битвы царя Иосии и фараона Нехо

Археологические раскопки на древнем месте Мегиддо (север Израиля), известном как «Армагеддон», выявили значительное количество египетской керамики VII века до н. э. Эти находки могут стать первым материальным подтверждением библейской битвы между иудейским царем Иосией и египетским фараоном Нехо, описанной во Второй книге Царств и книге Паралипоменон.

© Megiddo Expedition

Результаты исследования были опубликованы в Scandinavian Journal of the Old Testament группой археологов под руководством профессора Израиля Финкельштейна (Хайфский университет) и доктора Асафа Клеймана (Университет Бен-Гуриона). Они обнаружили беспрецедентное количество египетской керамики — сервировочных чаш, горшков для приготовления пищи и кувшинов для хранения. Археологи считают, что такие объемы не могли быть результатом торговли — скорее всего, сосуды привезли египетские войска.

«Мегиддо — единственное место в Израиле и соседних странах, упомянутое и в Библии, и во всех великих источниках Древнего Ближнего Востока», — отметил профессор Финкельштейн.

Библейские тексты описывают, как царь Иосия попытался остановить продвижение фараона Нехо, шедшего на помощь ассирийцам. Битва при Мегиддо в 609 году до н. э. закончилась смертью Иосии. Новые находки подтверждают, что в это время египетские силы действительно присутствовали в этом регионе.

Дополнительный интерес вызывает обнаружение керамики из восточной Греции, датируемой 630–610 гг. до н. э., что совпадает с предполагаемым временем битвы. Это может указывать на присутствие греческих наемников в египетской армии — факт, который подтверждается древнегреческими и ассирийскими источниками.

«Мы знаем о таких наемниках на службе в Египте того времени», — пояснил Финкельштейн.

Финкельштейн также выдвинул любопытную гипотезу о теологической связи между Мегиддо и фигурой Гога, врага Израиля из книги Иезекииля. Некоторые ученые считают, что образ Гога связан с Гигесом, царем Лидии, который отправлял наемников в египетскую армию в VII веке до н. э. Таким образом, битва при Мегиддо могла повлиять на формирование представлений о грядущих апокалиптических событиях.

Текущие раскопки в так называемой «Зоне X» принесли особенно важные результаты. Археологи нашли остатки здания VII века до н. э. с богатой коллекцией керамики: египетской, местной ассирийской и иудейской. Это свидетельствует о сложной социальной структуре того времени.

Хотя прямых внебиблейских доказательств существования царя Иосии пока нет, ученые считают его реальной исторической фигурой, ссылаясь на уровень грамотности того времени и современные документы. О пребывании фараона Нехо в Леванте свидетельствуют вавилонские хроники.

Кроме того, исследование показывает, что не все жители северных израильских колен были изгнаны ассирийцами: непрерывное производство местной керамики свидетельствует о сохранении местного населения в Мегиддо под иноземным владычеством.