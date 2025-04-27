Ученые научились выращивать новые человеческие зубы во рту свиней

Исследователи из Школы стоматологии Университета Тафтса разработали способ выращивать зубы с помощью комбинации органических клеток человека и свиньи.

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Основой инновации стала способность этих животных обновлять зубы в течение жизни. Так, ученые взяли клетки пульп из удаленных человеческих зубов мудрости и свиные зубы в зачаточной стадии. После этого эксперты поместили получившийся материал в особый каркас и внедрили его во взрослые челюсти животных.

Спустя несколько месяцев биоразработанные зубы преодолели все стандартные стадии развития. Один из участников эксперимента отметил, что получившиеся маленькие зубы идентичны натуральным человеческим. Разработка открывает новую эру в стоматологии, обращаясь к регенерации вместо протезирования.

— Лучше всего сохранять свои зубы как можно дольше. Но если что-то случится, мы хотим предложить людям биологические заменители, — передает слова главы исследования, профессора Памелы Йелик журнал Stem Cells Translational Medicine.

Другое многообещающее исследование провели японские ученые из центра прикладных исследований клеток iPS при Университете Киото, которые в ходе клинических испытаний доказали безопасность и эффективность лечения Паркинсона с помощью искусственных клеток iPS.