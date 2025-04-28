Во Вьетнаме нашли древние захоронения и артефакты позднего неолита

Крупное археологическое открытие в центральном Вьетнаме пролило свет на погребальные практики и повседневную жизнь доисторических прибрежных общин. Группа ученых обнаружила коллекцию каменных орудий и украшений, датируемых поздним неолитическим периодом (примерно 3000–2000 гг. до н. э.). Об этом сообщает VNA, партнер сети TV BRICS.

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В двух раскопках общей площадью около 20 квадратных метров обнаружен ряд артефактов, включая каменные топоры, шлифовальные пестики, фрагменты костей животных и остатки земляных печей. Эти находки дают ценные сведения об образе жизни и материальной культуре древних жителей региона.

Примечательно, что девять захоронений с человеческими останками были найдены в согнутых позах, при этом скелеты располагались плотно – в 50 сантиметрах друг от друга.

Артефакты будут подвергнуты радиоуглеродному (C14) анализу для установления их точного возраста. Исследователи также планируют организовать расширенные раскопки, чтобы изучить более обширную территорию и найти дополнительные следы доисторической жизни.