Apple изменила подход к развитию искусственного интеллекта

Apple меняет подход к развитию искусственного интеллекта. После нескольких лет попыток объединить все ИИ-проекты под руководством Джона Джанандреа компания решила вернуться к классической структуре.

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Как сообщает Bloomberg, разработка Siri теперь будет подчиняться Крейгу Федериги и софтверной команде, а робототехнику передадут в отдел Джона Тернуса, отвечающий за железо.

Сам Джанандреа продолжит курировать базовые модели ИИ и исследования, но уже без прежней всеобъемлющей роли. Причина — медленный прогресс.

Инициатива по централизованному управлению ИИ, стартовавшая в 2018 году, не смогла обеспечить Apple нужные темпы развития. Тогда как конкуренты вроде Google и Microsoft активно внедряют ИИ в поисковые движки, смартфоны и офисные приложения.

Теперь Apple делает ставку на интеграцию ИИ в конкретные продукты через профильные команды. Это может ускорить внедрение новых функций, но также свидетельствует о глубоком пересмотре стратегии компании на фоне растущей конкуренции.