Суперкомпьютер «МГУ-270» для развития ИИ остается самым мощным в РФ

Суперкомпьютер "МГУ-270", запущенный в 2023 году для развития использующих технологии искусственного интеллекта (ИИ) систем, является самым мощным в России и почти не имеет "конкурентов" в вузах мира, сообщил ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Ранее в феврале глава российского вуза сообщил о достижении полной загрузки системы задачами.

"Мы - обладатели самого мощного в России суперкомпьютера для задач искусственного интеллекта [мощностью] 400 петафлопсов. Мы назвали его "МГУ-270". <…> Я рассматривал мировые университетские базы данных и, на мой взгляд, такой мощью супервычислений обладают только два университета в мире. Таким образом, мы лидируем в данном случае", - сказал Садовничий, выступая на Дне открытых дверей МГУ.

1 сентября 2023 года в МГУ состоялся запуск суперкомпьютера расчетной мощностью 400 петафлопсов ИИ в секунду. Это параметр, отражающий наибольшую скорость обработки данных при выполнении специализированных задач для ИИ-систем, которые, к примеру, не требуют сохранения промежуточных результатов вычислений. На первом этапе создатели отрабатывали с помощью системы тестовые задачи, позже ряд исследовательских групп начал использовать ее в своих работах.

Суперкомпьютер МГУ-ППИ

В Шэньчжэне находится Совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ - проект правительства Шэньчжэня, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В прошлом году здесь состоялся запуск суперкомпьютера для обучения студентов, сообщил заместитель первого проректора, начальник управления по академическим вопросам МГУ-ППИ Петр Калмыков.