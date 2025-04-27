Чиновники допросили кандидата на пост главы NASA о связях с Илоном Маском

Кандидат на пост главы NASA Джаред Айзекман, выбранный президентом Дональдом Трампом, столкнулся с жесткими вопросами на слушаниях в Сенате, сообщает Space.com. Демократические сенаторы, в частности Эд Марки, выразили озабоченность тесными связями Айзекмана с Илоном Маском, главой SpaceX. Марки неоднократно спрашивал, присутствовал ли Маск на собеседовании Айзекмана с Трампом в Мар-а-Лаго в конце 2024 года, но Айзекман уклончиво отвечал, что встречался лишь с президентом.

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Айзекман, миллиардер и основатель Shift4 Payments, дважды летал в космос на кораблях SpaceX: в 2021 году (Inspiration4) и в 2024 году (Polaris Dawn), где совершил первый частный выход в открытый космос. Его компания владеет акциями SpaceX на $27,5 млн, а Shift4 сотрудничает со Starlink, что вызывает опасения о конфликте интересов.

Как глава NASA, Айзекман будет управлять контрактами на миллиарды долларов, включая сделки с SpaceX и конкурентами, такими как Blue Origin.

Сенаторы также интересовались планами Айзекмана по программе Artemis для возвращения на Луну и возможным приоритетом Марса, поддерживаемым Маском. Айзекман заверил, что не обсуждал планы NASA с Маском и стремится к прозрачности. Голосование по его утверждению ожидается не ранее 28 апреля.