В Google считают, что без ее участия Chrome перестанет нормально работать

В ходе судебного разбирательства по иску Министерства юстиции США, требующего от Google продать браузер Chrome, представители корпорации выразили уверенность, что такое разделение невозможно без критической потери функциональности. Позицию компании озвучила генеральный менеджер Chrome Париса Табриз в суде. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По мнению представителей Google, текущий уровень возможностей Chrome является результатом многолетнего взаимодействия между командой браузера и другими подразделениями корпорации. Было указано, что некоторые ключевые функции, такие как режим безопасного просмотра или оповещения о взломе паролей, опираются на общую инфраструктуру Google, выходящую за рамки только браузерного подразделения. Google считает, что воссоздание подобной «взаимозависимости» вне структуры компании было бы крайне сложным или невозможным.

Браузер Chrome основан на проекте с открытым исходным кодом Chromium. Этот проект был инициирован Google, однако в его разработке также принимают участие другие компании, включая Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms, Microsoft и Linux Foundation.

В то же время, эксперт по информатике Министерства юстиции США, профессор Гарвардского университета Джеймс Микенс, представил противоположную точку зрения. Он утверждал, что передача права собственности на Chrome другой компании технически осуществима и не приведет к существенному нарушению его работы. По его мнению, отчуждение браузера возможно без критических последствий для его функциональности. Ранее Микенс выступал в качестве эксперта в антимонопольном разбирательстве Epic Games против Google.

Оспаривая утверждение о том, что Google продолжит активно участвовать в Chromium без владения Chrome, представители компании подчеркнули свой доминирующий вклад в проект. По их данным, с 2015 года Google внесла более 90% кода в Chromium, инвестируя сотни миллионов долларов и задействуя около 1000 специалистов своего подразделения. Было отмечено, что вклад других компаний в настоящее время незначителен.