Смартфоны серий Honor Magic 6 и 5 начали лучше снимать

Honor выпустила обновление MagicOS 9.0.0.169 для своих телефонов серий Magic 6 и 5, которое привнесло ряд улучшений, особенно в работу камеры. Запустив обновление для серии Magic 7, Honor теперь распространяет его на другие устройства с дополнительными функциями.

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Обновление улучшает работу камеры, делая ее более “плавной” для пользователей. В смартфогне также появилось несколько новых функций, таких как функция ввода и вставки пароля WLAN, поддержка Android Auto и возможность делать скриншоты из личных точек доступа. Улучшена обратная связь при вибрации приложений, а пользователи теперь могут дважды коснуться экрана блокировки, чтобы быстро выключить его, или включить фонарик прямо с экрана блокировки.

Среди других обновлений - поддержка формата дисплея Ultra HDR, функция "Скрыть приложения" и возможность блокировать звонки от виртуальных операторов. Обновление также включает патч безопасности, повышающий безопасность системы.

Обновление выпускается партиями, поэтому может потребоваться некоторое время, чтобы оно дошло до всех.