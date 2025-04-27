Филолог рассказала об особенности слова «кофе»

Форма мужского рода слова «кофе» нетипична для правил русского языка. Об этой особенности данного слова РИА Новости рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

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Эксперт объяснила, что в абсолютном большинстве заимствованные существительные, несклоняемые в русском языке, имеют средний род. Она привела в пример такие слова как какао, шоссе, пальто.

Каленчук также обратила внимание, что сто лет назад слово «кофе» имело форму среднего рода. «Мы смотрели, например, у Бунина, который считался блюстителем чистой русской речи, у него "утреннее кофе", "вкусное кофе" — это 100 лет назад было», — заявила она. Эксперт отметила, что данное слово приобрело мужской род, поскольку в XIX веке у него была форма «кофий».

Ранее Каленчук рассказала, что ударение в слове «звонит» изменится и будет падать на первый слог. По ее мнению, в том, что в настоящее время «налево и направо говорят "звОнит", а не "звонИт"», нет ничего случайного.