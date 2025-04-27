В МВД рассказали, как распознать дипфейки

Неестественная интонация речи, слишком редкое моргание, а также нетипичные просьбы и движения могут являться признаками дипфейка.

Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Отмечается, что выдать фейковое видео могут глаза, рот, а также неестественная интонация и «роботизированный» тон речи.

«Например, признаками дипфейка будут слишком редкое моргание, а также не синхронизированное с речью движение губ. Кроме того, стоит обращать внимание на движения. Если они нетипичные, то, скорее всего, видео является дипфейком», — пишет ТАСС.

В МВД также посоветовали обращать внимание на необычные просьбы, которые поступают по нестандартным каналам связи.

В ведомстве рассказали, что мошенники генерируют материалы с дипфейком знакомого человека, который просит деньги после взлома аккаунта. Кроме того, в мошеннических целях может использоваться дипфейк знаменитостей.

Ранее сообщалось, что в марте 2025 года число обращений в Рунете, связанных с распространением вредоносного программного обеспечения, выросло в 2,5 раза.