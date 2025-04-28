Письмо судьбы: на аукционе продали пророческое послание с "Титаника"

Пророческое письмо выжившего пассажира «Титаника» продали на аукционе
Пророческое письмо пассажира «Титаника» полковника Арчибальда Грейси, который выжил после крушения лайнера, было продано на аукционе за рекордные 400 тысяч долларов. Об этом сообщает The Guardian.
— Это прекрасный корабль, но я дождусь окончания своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение, — написал он в письме.
Мужчине удалось спастись, а также помочь нескольким другим людям выбраться с тонущего судна. Однако последствия переохлаждения, полученного за время, проведенное в ледяной воде, оказались для него фатальными.
Грейси скончался в декабре того же года, передает газета.
В Сети появилась информация, что в ближайшие годы затонувший пароход могут полностью уничтожить морские бактерии. Организмы перерабатывают останки лайнера и образуют на его поверхности характерные наросты. Внешне они похожи на сосульки, которые постепенно отваливаются и разрушают корабль.
113 лет назад из-за столкновения с айсбергом произошло крушение лайнера «Титаник». «Вечерняя Москва» выяснила у капитана научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» Леонида Сазонова подробности о катастрофе.