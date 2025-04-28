Письмо судьбы: на аукционе продали пророческое послание с "Титаника"

Пророческое письмо пассажира «Титаника» полковника Арчибальда Грейси, который выжил после крушения лайнера, было продано на аукционе за рекордные 400 тысяч долларов. Об этом сообщает The Guardian.

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— Это прекрасный корабль, но я дождусь окончания своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение, — написал он в письме.

Мужчине удалось спастись, а также помочь нескольким другим людям выбраться с тонущего судна. Однако последствия переохлаждения, полученного за время, проведенное в ледяной воде, оказались для него фатальными.

Грейси скончался в декабре того же года, передает газета.

В Сети появилась информация, что в ближайшие годы затонувший пароход могут полностью уничтожить морские бактерии. Организмы перерабатывают останки лайнера и образуют на его поверхности характерные наросты. Внешне они похожи на сосульки, которые постепенно отваливаются и разрушают корабль.

113 лет назад из-за столкновения с айсбергом произошло крушение лайнера «Титаник». «Вечерняя Москва» выяснила у капитана научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» Леонида Сазонова подробности о катастрофе.