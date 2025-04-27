Долгая вулканическая зима стала последним ударом для Римской империи

Международная группа ученых из Канады, Великобритании и Китая пришли к выводу, что мини-ледниковый период в VI веке нашей эры стало фактором, сделавшим неминуемым крах уже ослабленной Западной Римской империи. На это указывают свидетельства катастрофического изменения климата, найденные в Исландии. Исследование опубликовано в научном журнале Geology.

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По словам специалистов, между 536 и 547 годами три крупных извержения заполнили атмосферу пеплом, блокируя солнечный свет на несколько столетий. Температура упала на несколько градусов, что привело к неурожаям и голоду по всей Европе. Византийский историк Прокопий Кесарийский описывал это время как период "великого ужаса", когда солнце "теряло свой блеск". Ключевое доказательство этого катаклизма обнаружили на западном побережье Исландии.

Исследователи нашли гранитные камни, принесенные айсбергами из Гренландии — в 285 км от места находки. "Это свидетельствует о необычно интенсивном ледоходе в тот период", — пояснил ведущий автор исследования Кристофер Спенсер из Университета Куинс в Канаде. Хотя Западная Римская империя формально прекратила существование в 476 году, климатический кризис помешал ее возможному возрождению.

Исследование подчеркивает уязвимость сложных обществ перед климатическими изменениями. Как отмечают авторы, понимание механизмов прошлых катаклизмов помогает предсказать последствия глобального потепления для современной цивилизации.