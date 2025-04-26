Произошедшая более 2 тыс. лет назад битва уничтожила экосистему болота Китая

Из-за пожара, устроенного армией Хань во время вторжения в королевство Наньюэ в 111 году до нашей эры, были уничтожены обширные лесные массивы, и глиптостробус повислый, который ранее господствовал в заболоченных лесах Южного Китая, оказался на грани вымирания. Информация об этом появилась в журнале Science Advances.

© «Вечерняя Москва»

Ученые провели углеродное датирование обугленных пней, проанализировали уголь в слоях торфа и подтвердили информацию о том, что пожар вышел из-под контроля и уничтожил целую экосистему.

Сейчас под сельскохозяйственными угодьями скрыты только остатки торфа с пнями, некоторые из которых достигают двух метров в диаметре. Поджог лесов и земледелий, который произошел в последующие столетия, усугубил ущерб, и сейчас глиптостробусы почти не растут в Китае, а в Северном Вьетнаме осталось несколько изолированных групп этих растений.

Согласно данным ученых, климат региона все еще подходит для деревьев, но их восстановление затруднено из-за массового уничтожения, передает журнал.

5 марта директор Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН Павел Крестов заявил, что из-за климатических изменений в России может исчезнуть большая часть хвойных лесов, и на их месте вырастут сорняки. Он рассказал, что через пять десятилетий условия для развития кедра, пихт и елей в южной половине Приморского края могут стать крайне неблагоприятными, что существенно снизит число хвойных.