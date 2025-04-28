Какую раскладушку купить: Motorola Razr Ultra 2025 или Samsung Galaxy Z Flip 6

Motorola недавно представила Razr Ultra 2025, бросив вызов Samsung Galaxy Z Flip 6 в сегменте складных смартфонов. Оба устройства относятся к типу «раскладушек», компактных в сложенном виде и раскрывающихся в полноразмерный экран. Но чем они отличаются?

© Motorola

Razr Ultra 2025 оснащен 7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1224p, частотой обновления 165 Гц и яркостью до 4500 нит, а также 4-дюймовым внешним pOLED-дисплеем с той же частотой.

Z Flip 6 имеет 6,7-дюймовый AMOLED-экран (120 Гц) и 3,4-дюймовый внешний дисплей (60 Гц), уступая по размеру и плавности.

Razr Ultra использует новый титановый шарнир, уменьшающий складку, и более мощный процессор Snapdragon 8 Elite с 18 ГБ ОЗУ против Snapdragon 8 Gen 3 и 12 ГБ у Samsung.

© Samsung

Камеры Razr Ultra включают тройную систему 50 МП (основная, ультраширокая, фронтальная), тогда как Z Flip 6 предлагает 50 МП основную, 12 МП ультраширокую и 10 МП селфи-камеру.

Motorola также выигрывает по батарее (4200 мАч против 4000 мАч) и скорости зарядки (67 Вт против 25 Вт). Оба устройства поддерживают ИИ-функции: Moto AI у Motorola и Galaxy AI у Samsung.

Несмотря на превосходство Razr Ultra в характеристиках, Z Flip 6 дешевле и предлагает 7 лет обновлений против 3 у Motorola. Выбор зависит от приоритетов: мощность или долговечность поддержки – что вам важнее.