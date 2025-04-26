Семь популярных смартфонов Xiaomi признаны устаревшими

Компания Xiaomi объявила, что семь популярных смартфонов переходят в этап «конец жизненного цикла» (End of Life, EOL), что означает прекращение поддержки программного обеспечения, включая обновления безопасности и новых версий операционной системы. Об этом сообщает портал GizChina.

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В список устаревших моделей вошли Poco F4 GT, Redmi K50 Gaming, Redmi 10A, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro+ 5G, Xiaomi 11i, Xiaomi 11i HyperCharge. Смартфоны Poco F4 GT и Redmi K50 Gaming завершат поддержку на версии HyperOS на базе Android 14. Остальные модели останутся с предыдущими версиями ПО: Redmi 10A на MIUI 12.5 и четыре других устройства на HyperOS 1 на базе Android 13.

Несмотря на прекращение поддержки ПО смартфоны продолжат функционировать, позволяя звонить, выходить в интернет и запускать приложения. Однако устройства становятся более уязвимыми перед хакерскими атаками, а со временем пользователи могут столкнуться с проблемами совместимости программ.

Пользователи для поддержки приложений могут использовать кастомные прошивки с последней версией Android, но это не гарантирует полной безопасности устройств.