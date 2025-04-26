СМИ назвали неожиданные открытия ученых, сделанные в Чернобыльской зоне

Ученые продолжают изучать Чернобыльскую зону, спорят о причинах ЧП, удивляются способности живых организмов приспосабливаться к сложным условиям, пишет «Комсомольская правда».

По данным из открытых источников, территория вокруг бывшей Чернобыльской АЭС заражена неравномерно. В ряде мест остается высокий уровень радиации, есть гиблые районы, в некоторых населенных пунктах можно жить.

Ученые исследуют флору и фауну Чернобыльской зоны. В частности, группа биологов под руководством Софии Тинтори из Нью-Йоркского университета изучила нематод. Им удалось выяснить, что гены червей не повреждены радиацией.

Вместе с тем, исследование, проведенное специалистами из университета Южной Каролины и Национального института исследований генома человека, показало, что гены собак значительно изменились.

Стая потомков домашних собак, брошенных в регионе десятки лет назад, стала словно единым генетическим «монолитом», противостоящим невидимой угрозе. У зверей повысилась устойчивость к стрессам, усилился иммунитет, потемнела шерсть.

Сотрудники Университета Овьедо и биологической станции Доньяна выяснили, в свою очередь, что лягушки в зоне отчуждения живут как прежде, они спокойны и счастливы.

Четвертый энергоблок ЧАЭС был запущен в промышленную эксплуатацию в декабре 1983 года. На 25 апреля 1986 года на ЧАЭС было намечено проведение проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности на четвертом энергоблоке, после чего реактор планировалось остановить для проведения плановых ремонтных работ.

Из-за диспетчерских ограничений остановка реактора несколько раз откладывалась, что вызвало определенные трудности с управлением мощностью реактора.

26 апреля в 1 час 24 минуты произошел неконтролируемый рост мощности, который привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки. В различных помещениях и на крыше начался пожар.

В результате аварии в атмосферу был выброшен практически весь спектр радионуклидов, которые накопились в реакторе к моменту взрыва, в том числе йода-131 (период полураспада 8 дней), цезия-134 (период полураспада 2 года), цезия-137 (период полураспада 30 лет), стронция-90 (период полураспада 28-29 лет).