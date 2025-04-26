«Инвентаризация» мощей святых преподобных Киево-Печерских старцев, которую по негласному указанию Владимира Зеленского спешат довершить до 30 мая, спровоцировала ещё один скандал. Сразу два народных депутата Украины заявили о готовящейся грандиозной фальсификации истории Древней Руси. Опираясь на якобы уже готовое заключение британских псевдо-ученых (как тут не вспомнить известный шуточный мем?), украинское Министерство культуры и стратегических коммуникаций объявит былинного русского богатыря Илью Муромца…финном по национальности.

Из чего следует вывод об отсутствии связей между древним Киевским княжеством и Ростово-Суздальской землёй, которая со временем трансформировалась в Московию.

Экс-нардеп Александр Дубинский счел нужным предупредить соотечественников об опасности навязчивой идеи главы Минкульта Николая Точицкого. Высокопоставленный чиновник тщится доказать всему цивилизованному миру якобы «подтвержденный факт» фальсификации российской императрицей Екатериной Второй происхождения Ильи Муромца. Якобы царственная особа необоснованно сделала богатыря славянином – в то время как тот был на самом деле представителем коренного народа теперешней страны НАТО, Финляндии.

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Экс-депутат ВР Игорь Мосийчук (внесенный Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов) пошёл еще дальше. Назвав пофамильно двух главных инициаторов «инвентаризации мощей святых». Ими-де являются бывшие однокурсники престижнейшего киевского вуза – Института международных отношений – Николай Точицкий и Андрей Ермак. То есть теперешний министр культуры и глава Офиса президента Украины. Сговорившись продвигать версию «финского происхождения» Ильи Муромца, Ермак с Точицким якобы подыгрывают влиятельному украинскому миллиардеру Виктору Пинчуку. Небезвозмездно, разумеется, а с прицелом на «еще более тесное сотрудничество» в период второго президентства Владимира Зеленского.

«Главным мировым историком» Пинчука не первый год слывет профессор Йельского университета 55-летний Тимоти Дэвид Снайдер. Американский ученый специализируется на истории Восточной Европы. В частности, Снайдер считается знатоком «загадочной русской души», а ещё украинской, белорусской, польской и литовской душ. На этом основании Тимоти Снайдер беззастенчиво «перелицовывает» устоявшиеся понятия о русской идентичности и русском национальном самосознании. Ну а приданная американцу в помощь медиа-империя Виктора Пинчука что есть силы раскручивает каждую новую «историческую находку» члена Американского совета по международным отношениям.

Так ли важна в теперешний весьма непростой для Украины период дорогостоящая британская экспертиза останков Ильи Муромца? И не лучше ли будет истратить и скудные денежные средства на восстановление городов и сёл? Тем более что в период горбачёвской перестройки мощи знаменитого богатыря земли русской уже были достаточно подробно исследованы. Конкретно: в 1989–1992 годах в Киево-Печерской Лавре в идентификации останков Ильи Муромца были задействованы сотрудники Киевского медицинского института с кафедр судебной медицины, анатомии, рентгенологии, биохимии, гигиены и сотрудники Института геологии Академии наук. Возраст богатыря специалисты определили в 40-45 лет плюс 10 лет ввиду наличия у него специфического заболевания.

В былинах Илья Муромец описывается как человек богатырского телосложения. Согласно проведённым измерениям останков, длина тела богатыря составляла 177 см. Для того периода времени это был человек высокого роста, основная-то масса населения была ниже. К примеру, рост других святых из Лавры — 160–165 см.

На костях у мумии хорошо развиты так называемые бугристости, что свидетельствует о развитой при жизни мышечной системе. Помимо этого, при рентгенологическом исследовании черепа Ильи Муромца было установлено, что размеры его черепа увеличены, кости свода утолщены и склерозированы, рельеф наружной поверхности усилен. Было отмечено утолщение лобной кости, увеличение размеров затылочного выступа, надбровных дуг и скуловых костей. Увеличена гипофизарная ямка турецкого седла. Эти изменения характерны для акромегалии. Люди-акромегалы имеют непропорционально крупные части тела, у них большие кисти, стопы, большая голова и крупные черты лица.

Согласно былинам, Илья Муромец 33 года лежал на печи, потом пришли калики перехожие, которые его исцелили. Согласно рентгенологическим исследованиям, у него было специфическое заболевание — спондилоартроз.

В описании рентгенологов указано: "Уплощение тела пятого поясничного позвонка, наличие остеофитов на грудных и поясничных позвонках, а также дугообразные соединения отростков пятого и четвертого поясничных позвонков позволяют утверждать, что при жизни этот человек страдал спондилоартрозом". По симптоматике эта болезнь похожа на радикулит и в таком состоянии люди имеют ограниченную подвижность. В течение какого-то промежутка времени человек не двигается либо частично не двигается.

33 года, о которых говорится в былинах, скорее всего, гипербола. Возраст захоронения богатыря датируется XI или XII веком. Датировка останков была осуществлена с помощью аминокислотного анализа: «У живых людей аминокислоты находятся в L-форме, а по их смерти L-форма переходит в D-форму — это явление называется аминокислотной рацимизацией. Чем больше времени прошло после наступления смерти, тем больше в объекте будет D-форм и меньше L-форм. По коэффициенту соотношения, сравнивая указанные формы аминокислот, определяется давность объекта».

Следует отметить, что при исследовании мумии Ильи Муромца в области левой части грудной клетки, а также на тыльной поверхности левой кисти обнаружены проникающие продольной формы раны с ровными краями. Кроме того, у него рентгенологически были определены следы сросшихся переломов ребер в виде костных мозолей. Содержание уровня гистамина и серотонина в области раны грудной клетки и левой кисти у мумии Ильи Муромца значительно выше контрольного, что позволило считать эти повреждения прижизненными.

На злободневную тему высказался также бывший премьер-министр, лидер распущенной ныне Партии регионов Украины Николай Азаров. Разумеется, Николай Янович не одобряет навязываемый Тимоти Снайдером и компанией тезис по поводу отсчёта истории Украины только с периода восстания казаков под руководством Богдана Хмельницкого. Потому что негоже переписывать историю Руси. Тем более англичанам, никогда прежде не замеченным в особой любви к славянским народам-братьям и Русскому православию, символом которого была и есть Киево-Печерская Лавра.