Honor выпустит бюджетный смартфон X70i с 6000 мАч и ярким дисплеем

Honor выпустила X70i - смартфон среднего класса с солидными характеристиками по доступной цене. Он оснащен большим 6,7-дюймовым OLED-экраном с 120 Гц и пиковой яркостью 3 500 нит.

© ferra.ru

Под капотом у него находится чип MediaTek Dimensity 7025 Ultra, и он поставляется в трех версиях: 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ. Варианты расцветки включают фиолетовый, черный, белый и синий.

Для фотосъемки X70i предлагает заднюю камеру с высоким разрешением 108 МП и фронтальную камеру 8 МП для селфи. Он также оснащен большим аккумулятором емкостью 6 000 мАч, поддерживающим быструю зарядку 35 Вт.

Среди других характеристик - Android 15 с MagicOS 9.0, встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев и защита от пыли и брызг по стандарту IP65.

Телефон доступен для предварительного заказа в Китае по цене от CNY 1 399 (около $191). Его релиз намечен на 30 апреля, но о международной доступности пока ничего не известно.