Xiaomi показала мышь, клавиатуру и не только, посвященные Гарри Поттеру

Xiaomi представила новую волшебную линейку гаджетов на тему Гарри Поттера в рамках мероприятия Redmi Turbo 4 Pro. В коллекцию вошли Bluetooth-колонка, портативный аккумулятор, беспроводная мышь и механическая клавиатура - все они выполнены в стиле Гарри вселенной Хогварства.

© ferra.ru

Redmi Bluetooth Speaker (139 юаней / ~$19) - маленькая и портативная колонка с корпусом из силикона, встроенным ремешком и защитой от воды/пыли. Она обеспечивает до 5 часов воспроизведения и оснащена Bluetooth 5.3 с поддержкой стереопары.

Далее следует внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч (149 юаней / ~ 20 долларов), который поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Он оснащен портами USB-A и USB-C и способен зарядить iPhone 16 Pro до 58 % всего за 30 минут.

© Xiaomi / Warner. Bros

Беспроводная мышь X1 (349 юаней / ~ 48 долларов) - легкая и предназначенная для геймеров, с высокопроизводительным сенсором, быстрой скоростью отклика и долговечным аккумулятором. Она работает как с Windows, так и с macOS.

Наконец, механическая клавиатура MK71 Pro (599 юаней / ~$82) имеет компактную раскладку, настраиваемые клавиши, небольшой ЖК-дисплей и тихий набор текста. Она подключается через USB, Bluetooth или по беспроводной сети и поддерживает несколько систем.

В настоящее время эта волшебная линейка доступна в Китае.