Россиян предупредили об опасности «умных» колонок в период отпусков

Эксперт рассказал, почему важно отключать «умные» колонки из розетки на время отсутствия дома в период отпусков.

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Чтобы обезопасить умные устройства и сети в период отпусков, Ярослав Селиверстов, руководитель отдела исследований ИИ Университета 2035, советует начать с обновления прошивок всех устройств и роутера, чтобы исключить возможные уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

Особое внимание стоит уделить настройке Wi-Fi. Эксперт рекомендует сменить пароль на более сложный, включив в него буквы, цифры и специальные символы, а также активировать шифрование WPA3. Дополнительной мерой станет переименование сети, чтобы не выдавать модель роутера. Умные камеры отключать не нужно — они помогут следить за домом, но важно отключить публичный доступ и настроить уведомления о движении.

Умные колонки лучше выключить на время отъезда, поскольку их микрофон может стать уязвимостью для хакеров. Если такие устройства необходимы для управления домом, следует проверить настройки приватности и отключить функции голосовых покупок. Умные замки оставляют включёнными, но обновляют их прошивки, меняют батареи и удаляют старые коды доступа. Датчики дыма, света и движения лучше настроить так, чтобы они создавали видимость присутствия.

Эксперт также напоминает, что не стоит делиться датами своей поездки в соцсетях, чтобы не привлекать внимание злоумышленников. Эти простые меры помогут сохранить безопасность вашего дома даже в ваше отсутствие.