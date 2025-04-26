На египетском древнем обелиске обнаружено 7 секретных посланий

Вот уже почти 200 лет в центре Парижа хранится бесценный артефакт из истории Египта, на который все могут полюбоваться. Луксорский обелиск, расположенный на площади Согласия в восьмом округе города, был сооружен египтянами более 3000 лет назад.

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Высеченный из красного гранита, он был создан при египетском фараоне Рамзесе II (около 1250 года до н.э.) и перевезен во Францию в 19-м веке. До сих пор ученые думали, что им удалось расшифровать иероглифы, расположенные по всей длине монумента, который увенчан позолоченной пирамидальной шапкой, добавленной французами в 1990-х годах. Но, по словам одного ученого, сооружение все еще хранит древние египетские секреты.

Доктор Жан-Гийом Олетт-Пеллетье, египтолог из Университета Париж-Сорбонна, утверждает, что обнаружил на обелиске семь секретных посланий.

В одном из них содержится загадочная фраза "Умилостивить ка-силу Амона", отсылающая к древнеегипетскому богу воздуха, пишет Daily Mail.

"Эта фраза предназначена для того, чтобы напомнить нам о том, что люди должны постоянно делать подношения божествам, чтобы умиротворить их порой разрушительную жизненную силу", - утверждает эксперт.

Этот обелиск в Париже на самом деле является одним из двух, известных как обелиски Луксора, каждый из которых был вырезан из цельного куска красного гранита более 3000 лет назад, отмечает Daily Mail.

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В то время как один из них по-прежнему находится за пределами египетского храма в Луксоре, другой обелиск был доставлен в Париж на борту специально построенного корабля в начале 1830-х годов.

В 1836 году обелиск был возведен королем Луи-Филиппом в центре площади Согласия – общественной площади, на которой проводились казни во время Французской революции 18-го века.

На обоих Луксорских обелисках со всех четырех сторон на впечатляющей высоте высечен иероглифический текст, выполненный в виде углубленного рельефа.

В 19 веке французский египтолог Франсуа Шабас опубликовал полный перевод надписей парижского обелиска.

Но новый анализ, проведенный доктором Олетт-Пеллетье, раскрывает семь скрытых посланий, которые ранее не были обнаружены современными учеными.

Во время карантина из-за Covid египтолог стал первым специалистом, получившим доступ к вершине парижского обелиска с момента его установки на площади Согласия в 1836 году.

Ему также было разрешено использовать строительные леса по всей длине сооружения, которое было возведено для реконструкции перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

В течение нескольких дней учёный смог провести измерения и детальный анализ глубоких художественных узоров.

Доктор Олетт-Пеллетье - один из шести человек во всем мире, способных читать "криптоиероглифы, пишет Daily Mail. Это секретные тексты, вставленные в сами иероглифические надписи, что исторически делало их видимыми для избранной группы людей.

"Я понял, что обелиск содержал множество зашифрованных иероглифов, - рассказал он популярному французскому журналу Sciences et Avenir. -В то время как некоторые египтяне умели читать иероглифы, только определенная элита была способна понять скрытые послания, которые они могли содержать и считались языком богов".

Западная сторона обелиска была спроектирована так, чтобы ее могли видеть только знатные люди, прибывавшие на лодках по Нилу в те времена, когда он находился в Египте.

Одна из сцен, изображающая Рамзеса, совершающего подношение богу Амону, представляет собой "настоящее пропагандистское послание абсолютной власти Рамзеса".

Между тем, на восточной стороне, которая изначально была обращена к пустыне, изображены тонкие бычьи рога внутри головного убора, который носил Рамзес II.

"С иероглифической точки зрения бычьи рога образуют слово "ка", которое обозначает жизненную силу божества", - рассказывает эксперт.

То, что обнаружил ученый, находится "за пределами понимания любого египтолога, который умел читать иероглифы", сообщает Sciences et Avenir.

Интересно, что монумент-близнец в Египте не совсем идентичен, поэтому на его чуть большей высоте могут быть обнаружены скрытые послания, пишет Daily Mail.

Неясно, распространяется ли анализ доктора Олетт-Пеллетье и на этот обелиск.

Все семь надписей на парижском обелиске вскоре будут опубликованы в статье, которая будет опубликована в египтологическом журнале ENIM, издаваемом в Монпелье.