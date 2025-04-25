Названа дата презентации тонкого смартфона Samsung Galaxy S25 Edge

Корейская отраслевая газета Financial News сообщила на основании источников в Samsung, что вендор планирует представить тонкий смартфон Galaxy S25 Edge на специальном мероприятии Unpacked 13 мая.

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По информации источника, релиз модели состоится 23 мая в Китае и Корее, 30 мая смартфон выйдет на глобальный рынок. Цена за модель с 256 Гб памяти составит 1,5 млн вон (около $1046), модель с 512 Гб будет стоить 1,63 млн вон ($1137), что делает S25 Edge немного дороже, чем S25 Plus.

Ранние утечки некоторых характеристик Galaxy S25 Edge подтверждены: модель будет иметь толщину 5,84 мм, 6,7" дисплей, чип Snapdragon 8 Elite, аккумулятор ёмкостью 3900 или 4000 мАч и двойную заднюю камеру 200 Мп + 50 Мп.