YouTube начал тестирование функции ИИ-обзоров на основе поиска видеороликов
YouTube начал тестирование новой версии ИИ-обзоров, основанных на результатах поиска видео. Текущий эксперимент предполагает отображение картинок результатов поиска по определённым запросам.
Новая функция ИИ выбирает видеоролики, наиболее релевантные и «полезные для поискового запроса», предоставляя дополнительный способ находить контент на YouTube. Новые ИИ-обзоры будут выводиться прежде всего при поиске товаров или для получения дополнительной информации.
Сообщения о тестировании нового функционала появились примерно через год после запуска функции AI Overviews для поисковой системы Google Search, которая предоставляет краткие «умные»обзоры информации, найденной на основе поисковых запросов. Однако ИИ-обзоры стали предметом критики из-за неэффективности и фактических ошибок. Например, AI однажды предложил использовать клей для приклеивания сыра.
Вероятно, по этим причинам разработчики YouTube сосредоточатся на оттачивании новой функции.
«Новая функция генеративного искусственного интеллекта выделяет клипы из видео, которые будут наиболее полезны для вашего поискового запроса, предоставляя ещё один способ обнаружить контент при поиске на YouTube, а также темы и информацию, связанные с вашим поисковым запросом», — говорится в блоге YouTube.