YouTube начал тестирование функции ИИ-обзоров на основе поиска видеороликов

YouTube начал тестирование новой версии ИИ-обзоров, основанных на результатах поиска видео. Текущий эксперимент предполагает отображение картинок результатов поиска по определённым запросам.

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Новая функция ИИ выбирает видеоролики, наиболее релевантные и «полезные для поискового запроса», предоставляя дополнительный способ находить контент на YouTube. Новые ИИ-обзоры будут выводиться прежде всего при поиске товаров или для получения дополнительной информации.

Сообщения о тестировании нового функционала появились примерно через год после запуска функции AI Overviews для поисковой системы Google Search, которая предоставляет краткие «умные»обзоры информации, найденной на основе поисковых запросов. Однако ИИ-обзоры стали предметом критики из-за неэффективности и фактических ошибок. Например, AI однажды предложил использовать клей для приклеивания сыра.

Вероятно, по этим причинам разработчики YouTube сосредоточатся на оттачивании новой функции.