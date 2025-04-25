Существование нарушающей законы физики черной дыры опровергнуто

Исследования, проведенные с использованием космического телескопа им. Джеймса Уэбба, показали, что черная дыра, ранее казавшаяся «аномально быстро питающейся» и нарушающей законы физики, на самом деле является вполне обычной, пишет Live Science.

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В аккрецирующей черной дыре падающий материал сжимается и нагревается, при этом часть выталкивается наружу. Количество вещества, которое черная дыра может поглощать, ограничено пределом Эддингтона, который определяет максимальную светимость, при которой выталкивание компенсируется гравитацией черной дыры.

В ноябре 2024 года астрономы сообщили, что обнаружили в ранней Вселенной черную дыру, которая, казалось, поглощала материю в 40 раз быстрее, чем это теоретически возможно. Черная дыра получила название LID-568. Она существовала всего через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва, что казалось слишком малым промежутком времени, чтобы она могла вырасти до таких размеров.

Однако новое исследование в Astrophysical Journal показывает, что скорость поглощения материи могла быть переоценена. На самом деле, черную дыру скрывала плотная пыль, что привело к неправильным расчетам.

В новой работе команда измеряла массу черной дыры с помощью инфракрасного света от окружающего ее газа. Инфракрасное излучение гораздо меньше подвержено воздействию пыли, чем оптический свет, использовавшийся в предыдущем исследовании. Таким образом, ученым удалось уточнить массу черной дыры: в ней чуть менее миллиарда солнечных масс, что в 40 раз больше предыдущей оценки. Используя эту пересмотренную массу, была пересчитана светимость Эддингтона.Эти результаты и проведенные корректировки позволяют по-новому взглянуть на черные дыры, скрывающиеся за завесой пыли, в недавно открытых классах галактик.