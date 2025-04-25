Марсианский аппарат сфотографировал с орбиты путь марсохода

НАСА поделилось уникальным снимком с орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). 28 февраля камера HiRISE (High-Resolution Imaging Science Experiment) засняла марсоход Curiosity, движущийся по поверхности гигантского кратера Гейл на Марсе. MRO неоднократно фиксировал Curiosity ранее, но в неподвижном состоянии. На снимке видны следы марсохода длиной около 320 метров, которые, по прогнозам, останутся видимыми в течение нескольких месяцев, пока марсианские ветры не сотрут их.

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«Следы отражают путь начиная с 2 февраля, Curiosity едет со скоростью 0,16 км/ч, направляясь из канала Гедиз Валлис в район с "коробчатыми структурами", возможно, образованными подземными водами миллиарды лет назад», — комментируют в НАСА.

Марсоход Curiosity приземлился на дно кратера Гейл диаметром 154 км в августе 2012 года. Его работа оказалась чрезвычайно интересной для астробиологов, так как показала, что в кратере существовала система озер и рек, которая содержала ингредиенты для жизни.MRO функционирует на Красной планете еще дольше, прибыв на орбиту Марса в марте 2006 года. Он продолжает успешно работать, следя за поверхностью Марса, выполняя роль релейной станции для передачи информации от аппаратов, таких как Curiosity и Perseverance, и время от времени следя за их перемещениями.