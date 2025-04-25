В Кордове нашли средневековую канализацию, не имеющую аналогов в Европе

В новом исследовании, опубликованном в Journal of the Medieval Mediterranean, выяснили, что средневековая Кордова (X–XIII века), столица исламского Аль-Андалуса, обладала канализацией и санитарной системой, которые не имели аналогов в Европе вплоть до XX века. Ученые Рафаэль Бланко-Гусман и Хесус Атенсиано-Креспильо проанализировали более 300 археологических раскопок и исторических источников, чтобы восстановить картину городской гигиены того времени.

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Центром этой системы была Медина — укрепленное ядро города, снабженное развитой подземной сетью сточных каналов. Эти каналы, скорее всего, были проложены во времена правления Абд ар-Рахмана III и расширены при Аль-Мансу́ре. Построенные из тесаного камня и покрытые каменными плитами, они отводили отходы в реку Гвадалквивир. По словам исследователей, такая масштабная инфраструктура свидетельствует о централизованном управлении — возможно, под контролем самого халифа.

Эта система оказалась настолько прочной, что продолжала работать даже после христианского завоевания Кордовы в 1236 году. Некоторые ее части функционировали веками. В жилых районах использовались выгребные ямы, подключенные к туалетам в домах. Ямы располагались с учетом санитарных норм: вдали от источников воды, на закрытых переулках, с согласия соседей. В некоторых случаях их использовали совместно несколько семей.

К X веку туалеты стали обычным элементом андалусских домов, часто размещаясь рядом с улицей и подключаясь к керамическим трубам для удаления отходов. Планирование новых районов иногда включало обязательные санитарные положения — редкость по тем временам.

Авторы подчеркивают, что санитария в Кордове была не просто техническим достижением, а отражением городской культуры и ответственности. Согласно исламским нормам, каждый житель обязан был следить за чистотой возле своего дома — это закреплялось через правовой принцип «фина», который подчеркивал личную ответственность за общее благо.

Муниципальные служащие — такие как рыночные надзиратели или судьи — могли вмешиваться при нарушениях, особенно если они касались загрязнения воды или санитарных споров. Даже вывоз нечистот из выгребных ям, работу, которую часто выполняли маргинализированные рабочие, находился под контролем и считался важной частью городского функционирования.

Исследование опровергает представление о грязных средневековых городах. «Санитарные достижения Аль-Андалуса, основанные на общественной солидарности и строгом надзоре, не имели себе равных в Европе вплоть до XX века», — заключают авторы.

Кордова того времени — это не только центр науки, архитектуры и торговли, но и образец санитарного планирования, где чистота была общественным делом, встроенным в правовую и культурную ткань общества.