Зонд Solar Orbiter сделал детализированный снимок Солнца

Космический аппарат Solar Orbiter, созданный НАСА и Европейским космическим агентством (ESA) запечатлел невероятно детализированное изображение Солнца. Этот мегапортрет, сшитый из 200 снимков, сделанных инструментом Extreme Ultraviolet Imager (EUI) с расстояния 77,8 миллиона км, показывает Солнце в ультрафиолетовом свете с разрешением 12 544 × 12 544 пикселей.

© ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI Team, E. Kraaikamp (ROB)

Снимок раскрывает корону температурой 1 миллион °C, протуберанцы из плазмы в 10 000 °C, изогнутые магнитными полями, и темные солнечные волокна, напоминающие «нахмуренное лицо».

Яркие активные области — источники вспышек и корональных выбросов — и корональные петли дополняют картину.

Как отмечают ученые, это не просто красивое изображение, а научный кладезь, помогающий изучить, почему корона в 100 раз горячее поверхности Солнца (6000 °C), как движется плазма и как магнитные поля вызывают солнечные бури, способные нарушить работу спутников и электросетей на Земле. Solar Orbiter, запущенный в 2020 году, выдержал экстремальные условия, создав рекордно детализированный снимок, превосходящий все предыдущие. Он позволяет ученым улучшить прогнозы космической погоды, защищая технологии, и понять динамику солнечной атмосферы.

Снимок, доступный для скачивания на сайте ESA, где можно разглядеть мельчайшие детали. Данные помогут усовершенствовать модели солнечной активности и подготовить миссии к другим звездам.