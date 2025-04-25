Xiaomi выпустила аксессуары в стиле франшизы «Гарри Поттер»

Компания Xiaomi представила линейку новых аксессуаров Harry Potter Edition, в которую вошли беспроводная колонка, внешний аккумулятор, клавиатура и мышь. Об этом сообщает GizmoChina.

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Беспроводная колонка получила корпус, защищенный от воды и пыли по стандарту IP67, динамик мощностью 4 Вт и автономность до пяти часов работы. Внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч поддерживает зарядку мощностью до 33 Вт и оснащен разъемами USB-C и USB-A.

Мышь весом всего 65 г. использует передовой сенсор PixArt PAW3395 и работает как в проводном, так и в беспроводном режиме с частотой опроса 8 кГц. Клавиатура выделяется встроенным 1-дюймовым экраном, поддержкой трех режимов подключения и батареей на 7800 мАч.

Все устройства выполнены в тематике франшизы «Гарри Поттер». Цены на аксессуары Harry Potter Edition следующие: колонка Redmi Bluetooth Speaker — 139 юаней (около 1,5 тыс. руб.), внешний аккумулятор Xiaomi 10 000 mAh 33W Power Bank — 149 юаней (около 1,7 тыс. руб.), мышь Xiaomi X1 — 349 юаней (около 3,9 тыс. руб.), а клавиатура Xiaomi MK71 Pro — 599 юаней (около 6,8 тыс. руб.).